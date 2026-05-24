Otobüste akılalmaz olay! Şoförden kadın yolcuya "İç çamaşırını gel al" çağrısı
Bir belediye otobüsü şoförü, sefer sonrasında yaptığı kontrolde koltukların arasına gizlenmiş bir kadın iç çamaşırı buldu. Durumu cep telefonuyla kaydederek tepki gösteren şoför, eşyayı bırakan yolcuya "Gel al, seninle uğraşamam, bunu buraya neden soktun?" diyerek seslendi. Sosyal medyada hızla yayılan ve viral olan bu sıra dışı olay, kullanıcılar arasında büyük şaşkınlık yarattı.
Bir belediye otobüsünde yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan sıra dışı olay, izleyenleri hayrete düşürdü. Seferini tamamladıktan sonra aracın içini kontrol eden otobüs şoförü, yolcu koltuklarının arasına sıkıştırılmış bir kadın iç çamaşırı buldu.
KOLTUKLARIN ARASINDA BULUNDU
Durum karşısında şaşkınlığını ve tepkisini gizleyemeyen şoför, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çamaşırı koltukların arasından çıkarırken videoyu çeken şoför, eşyasını bırakan yolcuya isyan etti.
"SENİN PİSLİĞİNLE UĞRAŞAMAM"
Kameraya konuşan ve tepkisini açıkça dile getiren şoför, yolcuya seslenerek, "Kilodunu gel al. Senin kilodunla uğraşamam ben. Bunu çıkarttın, buraya niye soktun? Çıkarıp da buraya sokmak da nedir ya?" ifadelerini kullandı.
KISA SÜREDE VİRAL OLDU
Kısa sürede internette yayılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük şaşkınlık yaratırken çok sayıda yoruma neden oldu. Kimliği belirsiz yolcunun bu eşyayı otobüste nasıl ve neden bıraktığı ise hala gizemini koruyor.