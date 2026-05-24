Haberler

Otobüste akılalmaz olay! Şoförden kadın yolcuya "İç çamaşırını gel al" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir belediye otobüsü şoförü, sefer sonrasında yaptığı kontrolde koltukların arasına gizlenmiş bir kadın iç çamaşırı buldu. Durumu cep telefonuyla kaydederek tepki gösteren şoför, eşyayı bırakan yolcuya "Gel al, seninle uğraşamam, bunu buraya neden soktun?" diyerek seslendi. Sosyal medyada hızla yayılan ve viral olan bu sıra dışı olay, kullanıcılar arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Bir belediye otobüsünde yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan sıra dışı olay, izleyenleri hayrete düşürdü. Seferini tamamladıktan sonra aracın içini kontrol eden otobüs şoförü, yolcu koltuklarının arasına sıkıştırılmış bir kadın iç çamaşırı buldu.

KOLTUKLARIN ARASINDA BULUNDU

Durum karşısında şaşkınlığını ve tepkisini gizleyemeyen şoför, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çamaşırı koltukların arasından çıkarırken videoyu çeken şoför, eşyasını bırakan yolcuya isyan etti.

"SENİN PİSLİĞİNLE UĞRAŞAMAM"

Kameraya konuşan ve tepkisini açıkça dile getiren şoför, yolcuya seslenerek, "Kilodunu gel al. Senin kilodunla uğraşamam ben. Bunu çıkarttın, buraya niye soktun? Çıkarıp da buraya sokmak da nedir ya?" ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Kısa sürede internette yayılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük şaşkınlık yaratırken çok sayıda yoruma neden oldu. Kimliği belirsiz yolcunun bu eşyayı otobüste nasıl ve neden bıraktığı ise hala gizemini koruyor.

Kaynak: Haberler.com
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

İmzayı attı! Süper Lig'in eski şampiyonundan tarihi transfer
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 21 il için alarm verdi
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı

Burnumuzun dibinde gece yarısı saldırısı: O üs 4 roketle vuruldu