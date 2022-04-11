Otobüs şoförünün yaka paça indirdiği kadınla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu - Haberler

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Otobüs şoförünün yaka paça indirdiği kadınla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu

Haberler.com - Güncel
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Şanlıurfa'da yaşlı bir kadının otobüs şoförü tarafından yaka paça araçtan indirilmesi olayıyla ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediye'nın açıklamasında, kadının otobüste tuvaletini yaptığını ve yolcuların şikayeti üzerine indirildiği bilgisine yer verildi.

Şanlıurfa'da önceki gün yaşlı bir kadının otobüsten yaka paça indirilme anları, tepkilere neden olmuştu. Kadının, ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle otobüsten indirildiği öne sürülmüştü. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

Toplu taşıma aracından ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle indirildiği iddia edilen yabancı uyruklu kadının akli dengesinin yerinde olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip indiği ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın, zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com - Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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