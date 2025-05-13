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Otobüs Şoförüne 'Taksirle Adam Öldürme' Cezası

Otobüs Şoförüne 'Taksirle Adam Öldürme' Cezası
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Bakırköy'de 80 yaşındaki Sevinç Tuna'nın ölümüyle sonuçlanan kazada, otobüs şoförü Murat Şahin'e, 'taksirle adam öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Şahin, savunmasında kazanın sorumluluğunu kabul etmedi.

BAKIRKÖY'de kullandığı İETT otobüsüyle 80 yaşındaki Sevinç Tuna'nın ölümüne neden olan şoför Murat Şahin ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Şahin hakkında 'Taksirle adam öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

30 Ekim 2024'te meydana gelen kazada, İETT otobüs şoförü olan Murat Şahin, Çırpıcı Sosyal Tesisleri önünde duran 80 yaşındaki Sevinç Tuna'ya çarptı. Murat Şahin'in kullandığı 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsünün çarpması sonucu, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bakırköy Adliyesi'ne götürülen Şahin, savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.Şahin bir süre sonra serbest bırakıldı.

'VİCDANEN RAHATIM'

Şoför Murat Şahin Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıktı. Şahin savunmasında "Orada kim olursa olsun o kişiyi göremezdi. Tali kusuru kabul etmiyorum, kazanın sorumlusu ben değilim. Vicdanen rahatım" dedi.

SANIK HAKINDA KARAR AÇIKLANDI

Tutuksuz sanık Şahin hakkında savcılık mütalaasında 'Taksirle adam öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme Şahin'in 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarpıtılmasına karar verdi. Ayrıca Şahin'in 6 ay süreyle ehliyetine el konulmasına da katrar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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