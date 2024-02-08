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Otobüs Şoförü Fenalaşan Öğretmeni Hastaneye Yetiştirdi

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Diyarbakır'da bir belediye otobüsü şoförü, aracında fenalaşan bir öğretmeni hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da belediye otobüsü şoförü Mehmet Şakir Kaçka (49), aracında fenalaşan öğretmen Abdullah Şimşek'i (32), hastaneye yetiştirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Şubat'ta Çınar ilçesinden kent merkezine doğru seyir halindeki 21 AES 779 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünde meydana geldi. Yolculardan öğretmen Abdullah Şimşek, otobüste aniden fenalaştı. Otobüs şoförü Mehmet Şakir Kaçka, amirini arayıp aracı 4'lü ikaz lambalarını yakarak, özel bir hastanenin acil servisine götürdü. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Şimşek'in tedavisi sonrası taburcu edildiği belirtilirken; Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı Harekat Amiri Mustafa Yalçın, "Şoför arkadaşımız beni aradığında, kendisine hiç beklemeden otobüsü direkt olarak hastaneye sürmesini söyledim. Çok şükür, yolcumuz hastaneye sağ salim yetişti, şu anda durumu iyi. Bizi sonradan arayıp, teşekkür etti. Hastaneden de dün taburcu oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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