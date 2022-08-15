Otobüs şoförü, fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı

ANKARA'da özel halk otobüsü şoförü Fırat Kaya (27), dün akşam otobüste fenalaşan hamile kadını yolcularla beraber hastaneye yetiştirdi. Kaya, hastaneye geldiği sırada yere yığılan kadını sırtına alıp içeri taşıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atapark-Dikmen hattında sefer yapan 06 UK 116 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs şoförü Fırat Kaya, Sanatoryum Caddesi'ne geldiği sırada hamile olduğu söylenen kadının fenalaştığını fark etti. Diğer yolcular kadına müdahale ederken, aracın dörtlülerini yakan sürücü, hiçbir durakta durmadan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kaya, otobüsten indirilirken kadının yere yığılması üzerine de yolcuyu sırtına alıp hastaneye taşıdı. Acil servise götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan hamile yolcunun hastaneye getirildiği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

- Olay anı

- Otobüs soförü ile röportaj

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Burak TEKİN-Muhammet BAYRAM/ ANKARA,