Haberler

Oto tamirhanesindeki tüfekli saldırının şüphelisi: Babamı darbettiği için vurdum

Oto tamirhanesindeki tüfekli saldırının şüphelisi: Babamı darbettiği için vurdum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aracını oto tamirciye getiren Ahmet D.'yi (51) tüfekle ağır yaralayan motosikletli iki kişiden Ömer İsa Ş. (17) tutuklandı, Alparslan C. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aracını oto tamirciye getiren Ahmet D.'yi (51) tüfekle ağır yaralayan motosikletli iki kişiden Ömer İsa Ş. (17) tutuklandı, Alparslan C. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ömer İsa Ş.'nin ifadesinde, Ahmet D.'yi babasını 5 yıl önce darbettiği için vurduğunu söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 22'nci Metal Sokak'taki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Otobüsünü tamir için iş yerine getiren Ahmet D., bu sırada motosikletle işletmeye gelen şüphelinin, tüfekle ateş açması sonucu bacaklarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Ahmet D. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet D., buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

'5 YIL ÖNCE BABAMI DARBETTİ'

Olayın ardından çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ömer İsa Ş. ile motosikleti kullanan Alparslan C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ömer İsa Ş.'nin ifadesinde, Ahmet D.'nin 5 yıl önce babası Ergün Ş.'yi darp ettiğini, bu nedenle husumet beslediğini ve olay günü karşılaşınca tüfekle ateş ettiğini söylediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer İsa Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Alparslan C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

