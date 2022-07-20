Oto hırsızı beklediği gibi hırsızlık yapamadı çalmak istediği araba düz vites çıkınca ortada kaldı

Sosyal medyada paylaşılan ancak nerede kaydedildiği bilgisi yer almayan görüntülerde, eli silahlı bir kişi durduğu aracı çalmaya çalışırken görülüyor.

Bir sokak arasında yaşanan olayda karşı yönden gelen aracın önünü kestiği görülen diğer aracın içinden inen bir kişi direk silahı elinde inerek diğer aracın içinden şoförü indirerek hırsızlık yapmaya kalktı. Ancak araba düz vites olunca arabayı hareket ettiremeyip hayal kırıklığı yaşadı.

ARABAYI HAREKET ETTİREMEDİ

Ancak hırsız aracın düz vites olmasından dolayı arabayı hareket ettiremiyor. Ardından ise ellerini havaya kaldırarak çalamadığı araçtan aşağıya iniyor.

Hırsızın o anları;