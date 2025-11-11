Haberler

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 13 yaşındaki otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmada ifade işlemleri devam ediyor.

  • Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu müdürü B.G., otizmli öğrenci B.U.U.'yu merdivenlerden iterek düşmesine neden oldu.
  • Okul müdürü B.G., olayla ilgili olarak gözaltına alındı ve ifade işlemleri sürüyor.
  • Turgutlu Kaymakamlığı, okul müdürünün görevinden ayrılmasını sağladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan okul müdürü gözaltına alındı.

OKUL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu öğrencisi otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Olay anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen B.G. gözaltına alındı. Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri sürüyor.

"OKUL MÜDÜRÜNÜ TELEFONLA ARADIM ANCAK, AÇMADI"

Olay günü yaşananları anlatan B.U.U.'nun annesi Derya Yavuz şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oğlum üst kata çıkıp, sınıfın kapısını açtıktan sonra matematik öğretmeni olan Yunus hoca dışarıya çıkıyor ve bazı çocukların sınıfta olmadığını söylüyor. Oğluma 'Git aşağıdaki çocukları çağır' demiş. Oğlum da merdivenlerden aşağıya inerken okul müdürü ile karşılaşıyor. Aralarında hiçbir konuşma olmadan okul müdürü oğlumu tuttuğu gibi merdivenlerden aşağıya fırlatmış. Daha sonra hiçbir ilk yardımda bulunmuyor. Çocuğumun kafası demirlere sıkışıyor. Her yeri merdivenlere çarpmış. Oğlum o şekilde eve geldi. Üstü başı toz içindeydi. Ne olduğunu sordum. Olayı anlattı. Müdürü telefonla aradım ancak, açmadı. Ardından müdür yardımcısını aradım. Olaydan haberi olmadığını söyledi. Psikolojimiz alt üst oldu. Çocuğum okula gitmek istemiyor. Şikayetçiyim"

NE OLMUŞTU?

Kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatılmıştı.

Turgutlu Kaymakamlığı, okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

O.E SENİ

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Bu ve bunun gibi yaratıkları devlet besliyor çocukları eğitsinler diye.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar durdurulacak

Güney Kore'den çok konuşulacak karar: Tüm uçuşlar durdurulacak
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.