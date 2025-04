Otizmli Genç Victor Perez'in Ölüme Giden Anları Kamerada

NEW ABD'nin Idaho eyaletinde polis, elindeki bıçağı bırakmadığı için öldürülen otizmli Victor Perez'in vurulma anını gösteren kamera kayıtlarını yayımladı.

Pocatello polisi, 5 Nisan'da memurların 17 yaşındaki otizmli genç Perez'i elindeki bıçağı atması için uyardığı ve sonrasında silahla vurduğu resmi görüntüleri paylaştı.

Perez'in ölümüne yol açan olayın tüm detayları, polisin vücut kamerasıyla an be an kaydedildi.

Kayıtlarda, Perez'in, polis olay yerine ulaştığı sırada iki eli de yere dokunur şekilde eğilmiş olduğu ve polisi görünce ellerini yukarı kaldırmaya çalıştığı görüldü.

Görüntülere göre polis, elindeki bıçağı bırakmayan otizmli gence, bir bahçe çitinin ardında olmasına rağmen defalarca ateş açtı.

Polisin olay yerine varmasıyla Victor Perez'e ateş açması arasında sadece 16 saniye olduğu tespit edildi.

Öte yandan, ABD medyası, Idaho polisini "uygulanabilecek başka yöntemler yerine" otizmli bir birey olduğu anlaşılan Perez'e ateş etmekte "aceleci davrandığı için" eleştirdi.

Olay

Idaho eyaletinin Pocatello kentinde otizmli genç Victor Perez'in evinin bahçesinde elindeki mutfak bıçağıyla yerde yuvarlandığı, annesinin gencin elinden bıçağı almaya çalıştığı amatör görüntüler yayımlanmıştı.

Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye gelen polis, bıçağı bırakması için yaptığı ikazlara uymayan Perez'e ateş açmıştı.

Bedenine 9 kurşun isabet eden Perez'in hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilmişti.

Polisin, elinde bıçak olan otistik genci arada bir metal çit olmasına rağmen ateş açarak ağır yaralaması tepkilere neden olmuştu.

Perez'in ailesi, kendilerinin veya polis memurlarının tehlikede olmadığını ve sinirlendiğinde genci sakinleştirilebildiklerini savunmuştu.