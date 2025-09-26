Otizmli Çocuklar İçin Şenlik Düzenlendi

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen şenliği katılan otizmli çocuklar ve aileleri etkinliklerle stres attı.

Valilik koordinesinde otizmli çocuklar için farkındalık oluşturulması, çocukların aileleriyle eğlenmesi ve sosyalleşmesi amacıyla İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde şenlik düzenlendi.

Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, burada yaptığı konuşmada, otizmli çocukların eğlenip vakit geçirebileceği ve ailelerin stres atabileceği bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Özel çocukları bir kazanç olarak gördüklerini belirten Seyhan, "Bu çocuklarımızı geleceğimiz olarak görüyoruz. Bu tarz farklılıkların bizleri bir ve beraber yaptığına inanıyoruz. Bu etkinliklerin aileler ve çocuklarımızın birbirleriyle kaynaştığına ve diğer arkadaşlarıyla bir araya gelmesinde ve farkındalık oluşturması hususunda çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki ise etkinliğin çok anlamlı olduğunu anlattı.

Vali Yardımcısı Seyhan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yakup Karataş ve beraberindekiler daha sonra çocuklar ile öğretmenlerinin yaptığı resimleri inceledi. Seyhan, çocuklarla yakından ilgilenip sohbet etti.

Şenlikte otizmli çocuklar, kostümleriyle sahne aldı, şarkı söyleyerek eğlendi. Çocuklar, aileleri ve katılımcılar halay çekip keyifli vakit geçirdi.

Türk Kızılay Şubesi, katılımcılara ikram yaptı.