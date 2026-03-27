Adıyaman'da kaybolan otizmli Fırat Can için arama çalışması başlatıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan otizmli Fırat Can Temel için arama çalışmaları hızla devam ediyor. Ailesinin ihbarı sonrası bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Malatya'dan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine yakınlarını ziyarete gelen İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin otizmli çocukları Fırat Can Temel evden çıkarak uzaklaştı. Durumu fark eden yakınları arama çalışması başlattı, sonuç alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama yaptı.

Fırat Can Temel'e dair herhangi bir iz bulunamayınca Kotur Çayı'nda arama yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerinden destek istendi. Ekipler, HES göletinde arama yapabilmek için gölet kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Ardından yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda henüz Fırat Can Temel'e ulaşılamazken, arama faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

CHP'li başkanın otel odasında basılmasına Özel'den ilk yorum

Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek

Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

4 cezaevi aracı birbirine girdi; 6'sı jandarma 17 kişi yaralandı

4 cezaevi sevk aracı TEM'i savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış