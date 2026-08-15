Otizmli Çocuğun Durak Sorunu Güneş Enerjisiyle Çözüldü

Otizmli çocuğunun kullandığı durağın karanlık olması nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran vatandaşın mağduriyeti, alana güneş enerjili otobüs durağı kurularak giderildi.

Adana'da yaşayan bir kişi, otizmli çocuğunun eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi için kullandığı otobüs durağının çevresinde aydınlatma bulunmamasını KDK'ye taşıdı.

Durağın kırsal bölgede olduğunu belirten vatandaş, hava karardığında bölgedeki yabani hayvanların kendileri için can güvenliği tehdidi oluşturduğunu ifade etti.

Durak çevresinin aydınlatılmasına yönelik elektrik dağıtım şirketine başvurduğunu kaydeden vatandaş, bunun "durağın meskun mahal dışında olması" gerekçesiyle reddedildiğini aktardı.

Kamu kurumlarının engellilerin erişilebilirliğini sağlamakla yükümlü olduğuna işaret eden vatandaş, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Başvuru üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileriyle irtibata geçen KDK, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, alana güneş enerjili otobüs durağı kurarak aydınlatma yetersizliğini ortadan kaldırdı.

Kaynak: AA