Otizmli çocuğa şiddetten tutuklanan öğretmen: Hiçbir zaman bir insana zarar verme kastım olmadı

MERSİN'de çalıştığı rehabilitasyon merkezinde otizmli K.Y.'yi (5) darbettiği iddiasıyla tutuklanan eğitmen S.P.C. (31), "Hiçbir zaman bir insana ya da hayvana zarar verme kastım olmadı. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıyayım. Mesleğime layıkıyla devam etmek istiyorum" dedi.

Olay, 21 Nisan'da kentteki bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. B.Y. ve S.Y. çiftinin otizmli oğulları K.Y.'nin 2,5 yıldır eğitim gördüğü merkeze gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine aile, durumdan şüphelendi. Bir süre sonra oğullarının vücudunda darp izleri olduğunu fark eden aile, eğitim merkezinin yöneticileriyle görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Görüntülerde, öğretmen S.P.C.'nin, K.Y.'yi darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan S.P.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca K.Y.'nin okulunun bulunduğu bölgeden otomobille geçerken okulu ve yolu tanıyıp, ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan dava açılan S.P.C., bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık S.P.C., K.Y.'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

'BUGÜNE KADAR HİÇBİR SORUN YAŞAMADIM'

Duruşmada savunma yapan sanık S.P.C., hakkındaki şiddet iddialarını reddetti. Mesleğini devam ettirmek istediğini kaydeden S.P.C., "Meslek hayatım boyunca yüzlerce çocuk eğittim. Hiçbir zaman bir insana ya da hayvana zarar verme kastım olmadı. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıyayım. Mesleğime layıkıyla devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi.

'ÇOCUĞUM 1,5 YILDIR HUZURSUZ'

Mağdur çocuk K.Y.'nin annesi S.Y. ise "Ben hala o kamera kayıtlarını izleyemiyorum. Çocuğum hala huzursuz. 1,5 yıldır psikoloji bozuk. Boynundaki o çizikleri görünce şiddet gördüğüne emin oldum. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Baba B.Y. de sanığın cezalandırılmasını istedi.

YENİDEN RAPOR DÜZELENECEK

Tarafları dinleyen mahkeme, kurumdan gelen geriye dönük 6 ay öncesine ait kamera kayıtlarının incelenip, rapor hazırlanmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı