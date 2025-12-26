Haberler

TİHEK, erkek müşterilerin tek başına havuza alınmamasını ayrımcılık saydı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, bir otelin erkek müşterileri tek başına kabul etmemesini cinsiyet temelli ayrımcılık olarak değerlendirerek 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir vatandaşın günübirlik kullanmak istediği otel havuzuna, erkek müşterilerin tek başına kabul edilmediği gerekçesiyle alınmamasını ayrımcılık olarak değerlendirerek, otele 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, bir vatandaş arkadaşıyla birlikte havuz ve aquapark hizmetlerinden günübirlik faydalanmak için gittiği otelden, erkek müşterilerin tek başlarına kabul edilmediği söylenerek geri çevrildi.

Vatandaşın olaya ilişkin TİHEK'e başvuruda bulunması üzerine inceleme yapıldı.

İncelemede, muhatap şirket tarafından sunulan görüşte, işletmeye dış katılım kuralları gereği yalnızca aile olarak giriş yapılabileceği, özel bir işletme olması nedeniyle hizmet şartlarını belirleme hakkına sahip olunduğu belirtildi.

Görüşte, bu kuralın istisnasız her müşteriye iletildiği ve tabelalarla da belirtildiği vurgulandı.

Otel kurallarının, başvurana telefon görüşmesi sırasında da aktarıldığı ifade edilen görüşte, havuz ve aquapark alanlarından yalnızca ailelerin faydalanmasına izin verilmesinin otelde konaklayan misafirlerin talepleri, geri bildirimleri ve huzurlu bir ortamın korunması amacıyla alınmış bir karar olduğu kaydedildi.

TİHEK'in incelemeleri sonucunda, tek başına gelen erkek müşterilere yönelik objektif ve makul bir temele dayanmayan cinsiyet temelli kalıp yargılar esas alınarak başvurana farklı muamele yapıldığı, bu suretle cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği belirlendi.

Bu kapsamda TİHEK, otel hakkında üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Kararın gerekçesinden

Kurul kararında, 6701 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde sayılan ayrımcılık temellerinden birinin de cinsiyet olduğu, bir kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını cinsiyeti nedeniyle engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık oluşturduğu vurgulandı.

Gerekçede, işletmenin geçmiş deneyimlerine dayanarak "yalnız erkek müşterilerin diğer müşterileri rahatsız edici davranışlar sergilediği" iddiasıyla tüm erkek müşterilere yönelik genelleme yapıldığı, belirli bir erkek grubunun geçmişteki bireysel davranışlarından hareketle tüm erkeklerin potansiyel sorun kaynağı olarak değerlendirilmesinin cinsiyet temelinde ön yargıya dayandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, otel tarafından erkek müşterilere yönelik bu uygulamaya ilişkin haklı ve objektif gerekçelerin sunulmadığı, ayrımcılık yapılmadığının ispatlanamadığı ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
