Otel Yangını Davasında Skandal: Yönetici Duruşmada Uyudu

Otel Yangını Davasında Skandal: Yönetici Duruşmada Uyudu
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Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası, davada otel sahibinin damadı Emir Aras'ın duruşma boyunca uyumasını eleştirdi. Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, adalet sürecinin zamanında tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

'ŞİRKETİN DAMADI DURUŞMA BOYUNCA UYUYOR'

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü aynı zamanda da otel sahibi Halit Ergül'ün damadı olan Emir Aras'ın duruşma boyunca uyuduğunu ifade eden Avukat Hasarpa, "Alp Mercan'ın ablasıyım. Yangında kardeşim ve en yakın arkadaşı Yiğit Gencebay, kurtuldukları halde sırf insanları kurtarmak için tekrar içeri girdiler ve biz onlardan kalanlara ancak 10'uncu katta ulaştık. Davaya avukatı olarak katılıyorum ben, her ikisinin de. Bundan büyük bir onur duyuyorum. Bir avukat olarak aslında oldukça gergin bir ortam içerisi. Oldukça duygusal bir ortam. Herkes oldukça usulüne uygun davranmaya çalışıyor. Aile birliği için oldukça zor. Çünkü karşımızda uyuyan bir Emir Aras var. Otel yöneticisi var. Şirketin aynı zamanda damadı var. Duruşma boyunca uyuyor. Gerçekten insanların sinirlerini hoplatan bir durum oluyor" dedi.

'OTEL SAHİPLERİNİN DİNLENMESİNİ BEKLİYORUZ'

Avukat Hasarpa, otel sahiplerinin dinlenmesini beklendiğini söyleyerek, "Duruşmada bolca eksiklikler de var ama biz şu anda aslında olaya odaklandık ve bir şekilde çözüm almaya çalışıyoruz. Adalet sürecinin vaktinde ve makul süre içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bağımsız bir şekilde işlemesini istiyoruz ama bununla birlikte bu gece de 1'e kadar süreceğini düşünüyorum. Bugün asıl birazcık zor olacak. Çünkü ailenin dinlenmesini bugün için bekliyoruz. Otel sahipleri ve yönetiminin dinlenmesi bugün gerçekleşecek beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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