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YKS'de 1 soru iptal edildi, 1 sorunun cevabı değişti

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ÖSYM, 2026-YKS'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20. sorunun iptaline, AYT Matematik testindeki 23. sorunun cevabının ise 'A' olarak değiştirilmesine karar verdi.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve Alan Yeterlilik Testlerinin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının 'A' olarak değiştirilmesine karar verdi.

Ösym'den yapılan yazılı açıklamada, 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1'inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2'nci Oturum Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı, itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Ösym Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testlerinin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun 'C' olarak girilmiş cevabının 'A' olarak değiştirilmesine; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 2026-YKS Kılavuzunun '3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?' maddesinde yer alan 'Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır' hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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