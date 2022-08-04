ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansı'na açıklamada bulundu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM binasına gelişi Ersoy'un makamın Ersoy'un makamında çalışması ANKARA - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansı'na açıklamada bulundu.
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM binasına gelişi
Ersoy'un makamın
Ersoy'un makamında çalışması ANKARA - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansı'na açıklamada bulundu. (2)
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel