ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansı'na açıklamada bulundu ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM binasına gelişi Ersoy'un makamın Ersoy'un makamında çalışması ANKARA - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansı'na açıklamada bulundu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM binasına gelişi Ersoy'un makamın Ersoy'un makamında çalışması ANKARA - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansı'na açıklamada bulundu. (2) Güncel AA / Erlevent Gülbitti Bayram Ali Ersoy Anadolu Ajansı Güncel Haberler

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