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ÖSYM, 2026 e-YDS sonuçlarına 26 Eylül 18.15'ten itibaren erişilebileceğini duyurdu

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ÖSYM, 26 Eylül 2026'da uygulanan e-YDS 2026/10 İngilizce sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlara 26 Eylül 2026 saat 18.15'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr'den erişebilecek.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı, 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ösym'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "26 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Eylül 2026 tarihinde saat 18.15'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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