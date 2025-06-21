Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat silahla vurularak öldürüldü.

Erzurum'un Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi'nde Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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