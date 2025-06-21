Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü
Erzurum'da, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat aralarında çıkan tartışmada ağabeyi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat silahla vurularak öldürüldü.
Erzurum'un Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi'nde Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.
GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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