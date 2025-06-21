Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü
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Erzurum'da, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat aralarında çıkan tartışmada ağabeyi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat silahla vurularak öldürüldü.

Erzurum'un Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi'nde Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Allah rahmet etsin derdiniz ne bee arkadaş geniş dünyayı dar ediyorsunuz

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Haber YorumlarıSerdarHan:

ülkede çıkar menfaat yozlasmış ego lar ne osmanlı dinler ne menzil ne cemaat herşey cıkar menfaat malesef.

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Haber YorumlarıMGk:

Kıskançlık değildir inş.

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Haber YorumlarıWasily akkuş:

osmanlıyı kuramadan gitti ??

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