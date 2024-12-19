Osmanlı Dönemine Ait Tarihi Taşlar, Troya Müzesi'ne Taşınıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 63 yıldır köy konağının duvarında yer alan ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen taşlar, koruma altına alınmak üzere Troya Müzesi'ne götürüldü.

Tepeköy Köyü Muhtarlığı, 1961 yılında inşa edilen köy konağının yeniden yapılması için yıkım kararı aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirilen yıkım sırasında, üzerinde işlemeler bulunan 4 taş, konağın duvarından söküldü.

Köy Muhtarı Fahrettin Tekgöz, yaptığı açıklamada, konağın köylülerce inşa edildiğini belirterek, "Çevrede bulunan tarihi taşlar kaybolmasın diye inşa sırasında köy konağının duvarına işlenmiş. Yaklaşık 63 yıldır köy konağının duvarında duruyorlardı. Köyümüzün kuruluş tarihine ışık tutacak bu tarihi taşlar bundan sonra Çanakkale'de müzede korunacak." dedi.