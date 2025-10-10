Osmanlı Dönemi Buda Kalesi'nin Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar Söyleşisi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Liszt Enstitüsü ve Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilecek söyleşi, Budapeşte Tarihi Müzesi'nden Dr. Adrienn Papp ve Dr. Balazs Sudar'ın katılımıyla 17 Ekim'de yapılacak.
"Osmanlı Dönemi Buda Kalesi'nin Tarihi ve Güncel Arkeolojik Araştırmalar" söyleşisi 17 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Etkinlik, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Liszt Enstitüsü ve Macar Kültür Merkezi işbirliğinde düzenlenecek.
Budapeşte Tarihi Müzesi'nden Dr. Adrienn Papp ile Dr. Balazs Sudar'ın konuk olacağı söyleşi, Gülhane Parkı'ndaki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde saat 15.00'te başlayacak.
Türkçe gerçekleşecek söyleşi için "macarkulturmerkezi@mfa.gov.hu" adresine elektronik postayla kayıt olmak gerekiyor.
Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel