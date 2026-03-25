"Osmanlı Sahnesinde Ermeni Kadın Oyuncular" İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde konuşulacak

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 'Arşivin Sessizliğini Kırmak' başlıklı söyleşide, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni kadın oyuncuların tiyatro dünyasındaki yerini ve deneyimlerini ele alacak. Etkinlik 31 Mart saat 18.30'da gerçekleşecek.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsünce düzenlenen "Arka Oda Toplantıları" kapsamında, "Arşivin Sessizliğini Kırmak: Osmanlı Sahnesinde Ermeni Kadın Oyuncular" başlıklı söyleşi düzenlenecek.

Doç. Dr. Esra Dicle ve Duygu Dalyanoğlu'nun, Osmanlı İmparatorluğu'nda Batılı anlamda tiyatronun kurucu özneleri arasında sayılan Ermeni kadın oyuncuların hikayesini odağa alacakları etkinlik, 31 Mart saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Dalyanoğlu'nun doktora çalışmasına dayanan söyleşide, Arusyak Papazyan, Yeranuhi Karakaşyan ve Azniv Hraçya gibi isimlerin sahne deneyimleri ele alınacak.

Söyleşi, Pera'da sahnelenen oyunların oluşturduğu etki alanından Gedikpaşa'da bugün var olmayan tiyatrolara, Edirne ve Tiflis turnelerinin açtığı yeni olanaklardan evlilik ya da annelik sonrası arşivde görünmez hale gelen oyuncuların hikayelerine uzanan geniş bir çerçeve sunacak.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy
