Osmaniye'ye yangın söndürme helikopteri tahsis edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'ye yangın söndürme helikopteri tahsis edildi

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Kaya - Güncel
 - Güncelleme:

Osmaniye'ye yangın söndürme helikopteri tahsis edildi Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri Dereli Orman Deposu'nda konuşlandırıldı Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına daha etkin mücadele etmek için Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın...

Osmaniye'ye yangın söndürme helikopteri tahsis edildi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri Dereli Orman Deposu'nda konuşlandırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına daha etkin mücadele etmek için Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri Dereli Orman Deposu'nda konuşlandırıldı.

Orman yangınlarının en fazla etkili olduğu kentler arasında yer Osmaniye'de, çıkan yangınlara hızlı ve etkin müdahale etmek için Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri Dereli Orman Deposu'nda konuşlandırıldı. Yangın sezonu boyunca Osmaniye'de hazır bulundurulacak olan yangın söndürme helikopteri muhtemel yangınlara havadan anında müdahale edecek. Yangınla mücadeledeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan helikopter ve dağıtılacak olan su tankları hakkında bilgiler aldı.

Orman yangınlarına karşı her daim hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Geçen yıl orman yangınlarında nasıl kahramanca mücadele verdiklerine şahit oldum. Her zaman daha iyiye gitme anlamında hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu sene muhtarlarımıza çok modern yangın söndürme tanklarımızı teslim ediyoruz, bunların ilk müdahale anlamında çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yangın söndürme helikopterimiz de geldi, konuşlandı. Temennimiz yangınların olmaması ama biz yangın ihtimaline karşı her daim hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyor ve hazırlıklarımızı her daim gözden geçiriyoruz. İnşallah yangın olmaz, olursa da en etkili mücadeleyi yapma gayreti içindeyiz" dedi.

Orman yangınlarına ilk müdahalede üstün başarı sağlayan 2,5 tonluk su tankları da Tehci, Kırıklı, Yarpuz ve Şekerdere muhtarlarına Vali Erdinç Yılmaz tarafından teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

Orman Genel Müdürlüğü Erdinç Yılmaz Osmaniye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title