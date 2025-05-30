Osmaniye ve Gaziantep'te Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

OSMANİYE ve Gaziantep'te polisin silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu'na Muhalefet' kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Osmaniye ve Gaziantep illerinde silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 1 el yapımı tüfek, 4 şarjör, 318 tabanca mermisi, 19 tüfek fişeği, 2 kama ve Rambo bıçağı olarak bilinen kesici alete el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.