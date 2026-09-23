Osmaniye Sumbas'ta sarp kayalıkta mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçedeki Yeşilyayla köyünde sahibinin otlattığı keçi, tırmandığı sarp kayalıkta mahsur kaldı. Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, keçiyi kayalıklardan güvenli bir şekilde kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı