Üye Girişi
Haberler
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi personeline yönelik düzenlenen ilk yardım eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezince verildi. Eğitimde 77 personel yer aldı ve katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezince, üniversitenin salonunda teorik ve uygulamalı eğitim yapıldı.

Eğitime 77 akademik ve idari personel katıldı.

Programın ardından OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ile İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'ın da yer aldığı törende katılımcılara sertifika verildi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
img

"Esnaf kan ağlıyor" diyen muhalefete 'Erdoğan'lı yanıt
img

İddialı dizi final yapıyor
img

Dzeko'yu bu hale getiren futbolcu sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
AK Partili vekilin sözleri Meclis'i kahkahalara boğdu
AK Partili vekilin sözleri Meclis'i kahkahalara boğdu
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti

Son Dakika Haberleri

Nevşin Mengü neden gözaltına alındı, serbest bırakıldı mı? Bülent Arınç Suriye sözleri ne, ne dedi? Becao sezonu kapattı mı? Market poşetleri ne kadar, kaç TL oldu 2025? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranını nasıl etkiledi? Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Market poşetlerine zam geldi mi, ne kadar olacak? Market poşetleri neden ücretli? Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli? Sansar Salvo tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rapçi Salvo'nun suçu ne? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.