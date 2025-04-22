Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Çocuk Bayramı Şenliği Düzenlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Çocuk Bayramı Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar ve aileleri için şenlik düzenledi. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte mehteran gösterisi, halat çekme ve çuval yarışı gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar ve aileleri için şenlik düzenledi.

Kampüs Kayalıbahçe alanında düzenlenen etkinlik, kortej yürüyüşüyle başladı.

Etkinlikte, Osmaniye Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu.

Halat çekme, çuval yarışı, yüz boyama gibi etkinliklerin de yapıldığı şenlikte yarışmaları kazanan çocuklara hediyeler verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.