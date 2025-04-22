Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Çocuk Bayramı Şenliği Düzenlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar ve aileleri için şenlik düzenledi.

Kampüs Kayalıbahçe alanında düzenlenen etkinlik, kortej yürüyüşüyle başladı.

Etkinlikte, Osmaniye Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu.

Halat çekme, çuval yarışı, yüz boyama gibi etkinliklerin de yapıldığı şenlikte yarışmaları kazanan çocuklara hediyeler verildi.