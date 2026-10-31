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Osmaniye Kadirli'de yangında 68 yaşındaki Süleyman Dadaloğlu yatağında ölü bulundu

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Osmaniye Kadirli'de yangında 68 yaşındaki Süleyman Dadaloğlu yatağında ölü bulundu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde sabah saatlerinde bir evde yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından eve giren ekipler, 68 yaşındaki Süleyman Dadaloğlu'nun cansız bedenini yatağında buldu; ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan evde Süleyman Dadaloğlu'nun(68) cansız bedeni yatağında bulundu.

Yangın, sabah saatlerinde Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Süleyman Dadaloğlu'nun yaşadığı evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Dadaloğlu'nun cansız bedenini yatağının üzerinde buldu. Dadaloğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekipler, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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