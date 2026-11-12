Osmaniye Kadirli'de tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Osmaniye Kadirli'de tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli-Adana kara yolunun Aydınlar köyü mevkisinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.B.D'nin kullandığı 33 KFY 97 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolunun Aydınlar köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA