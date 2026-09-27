Osmaniye Kadirli'de otomobil devrildi, sürücü ile annesi 2 kişi yaralandı

Osmaniye Kadirli'de otomobil devrildi, sürücü ile annesi 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Harkaçtığı köyünde devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralanan sürücü ile annesi ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ahmet Sazlıdere idaresindeki 35 BIL 313 plakalı otomobil, Harkaçtığı köyünde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile annesi Şerife Sazlıdere, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA