Osmaniye Kadirli'de jandarma traktör sürücülerine 100 reflektör dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarma trafik ekipleri traktör sürücülerine yönelik denetimde üçgen reflektör ve flaşörlü lamba kontrolü yaptı. 'Reflektör Tak, Görünür Ol' sloganıyla yapılan denetimde sürücülere karanlıkta görünürlük anlatıldı ve 100 üçgen reflektör dağıtıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarma ekiplerince traktör sürücülerine yaklaşık 100 reflektör dağıtıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kadirli-Sumbas kara yolunda "Reflektör Tak, Görünür Ol" sloganıyla tarımsal araçlara yönelik denetim yaptı.
Denetimde traktörlerde üçgen reflektör ve flaşörlü lamba bulunup bulunmadığı kontrol edildi.
Ekipler, karanlıkta görünürlüğün önemi hakkında bilgi verdikleri sürücülere 100 üçgen reflektör dağıttı.
Traktör sürücüleri de ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA