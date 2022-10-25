Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye'deki orman yangınında 3'üncü gün

Güncel Haberler

Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye'deki orman yangınında 3'üncü gün

Osmaniye haberine göre OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, pazar günü çıkan çıkan orman yangını devam ediyor.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, pazar günü çıkan  çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkisindeki sarp arazide, 23 Ekim'de saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterler ile müdahale ediliyor. Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbirler de alındı. Dün akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabah erken saatlerde yeniden başlandı. 3'üncü gününe giren yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Amanos Dağı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title