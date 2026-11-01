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Osmaniye Düziçi'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, kaza anı kamerada

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı; kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, yaralılardan 1 kişi kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet, Yarbaşı beldesi Atatürk Caddesi üzerinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Kaya (78) kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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