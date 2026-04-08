Osmaniye'deki selde hayatını kaybeden Fatih Anbarcıoğlu'nun cenazesi defnedildi

Osmaniye'de selde sürüklenen araçta hayatını kaybedenlerden Fatih Anbarcıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan otomobilde yaşamını yitiren Fatih Anbarcıoğlu'nun (69) cenazesi, yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Anbarcıoğlu'nun cenazesi, Asri Mezarlığı'nda İlçe Müftüsü Yakup Etik'in kıldırdığı namazın ardından defnedilmek üzere Akarca Yaylası Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Anbarcıoğlu'nun ailesi ve yakınları ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve vatandaşlar katıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı. Selde sürüklenen bir araçtaki Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul hayatını kaybetmişti.