Osmaniye'de zincirleme kaza: 5 yaralı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye'nin Düziçi-Osmaniye kara yolu Çamiçi Mahallesi, Doğal Gaz İstasyonu mevkisindeki yol çalışması yapılan bölgede meydana geldi. Aynı güzergahta seyir halinde olan 3 otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı