Osmaniye'de zincirleme kaza kamerada; 8 yaralı

OSMANİYE'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-400 kara yolunu Murat Kurum Bey Mahallesi'ne bağlayan kavşakta meydana geldi. Kavşakta, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin çarpıştı. Savrulan otomobiller, şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 8 kişi, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
