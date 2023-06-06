Osmaniye'de zeytin bahçesinde 80 kök kenevir ele geçirildi

Osmaniye'de zeytin bahçesinde 80 kök kenevir ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Osmaniye'de zeytin bahçesinde 80 kök kenevir ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesi Gafarlı köyünde M.K'nin zeytin bahçesindeki çalılık alan içerisinde kenevir ektiği yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 80 kök kenevir ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Şüpheli M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.