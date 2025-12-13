Haberler

Osmaniye'de otobüste 277 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Güncelleme:
Osmaniye'de gerçekleştirilen polis operasyonunda bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 277 cep telefonu ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

OSMANİYE'de polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 277 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, şerh işlemi uygulanan firmaya ait otobüs otoparka çekildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 12 Aralık'ta oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Aramada, siyah poşetler içerisinde 277 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Polis ekipleri, olayla ilgili E.O., U.O. ve H.O. hakkında adli işlem başlattı. Ayrıca, kaçak ürünlerin taşındığı firmaya ait otobüs hakkında şerh işlemi uygulanarak araç otoparka çektirildi.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
