Osmaniye'de Yol Kenarında Şüpheli Paket Patlatıldı

Osmaniye'de Rahime Hatun Mahallesi'nde yol kenarında bulunan şüpheli paket, bomba paniğine neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak paket kontrollü bir şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede paketin boş olduğu belirlendi.

Osmaniye'de yol kenarına bırakılan şüpheli paket, bomba paniğine neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak paket kontrollü olarak patlatıldı.

Rahime Hatun Mahallesi Lise Sokakta yol kenarında şüpheli bir paket gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken, olay yerine sinyal kesici janmmer aracı geldi, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Uzaktan Kontrolü Kaşif ve Bomba İmha Robotu ile kontrollü şekilde patlatılan paket boş çıktı. - OSMANİYE