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Osmaniye'de yol işçilerinin bulduğu tilki yavrusu koruma altına alındı

Osmaniye'de yol işçilerinin bulduğu tilki yavrusu koruma altına alındı

Güncel Haberler

Osmaniye'de, yol yapım çalışması sırasında bulunan tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.

Osmaniye'de, yol yapım çalışması sırasında bulunan tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.

Hasanbeyli ilçesinde çalışan yol işçileri, çevresinde annesi olmayan bir tilki yavrusunu gördü.

İşçiler tarafından DKMP Osmaniye Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen tilki, Yaban Hayvanı Acil Müdahale Merkezi'ne getirilerek koruma altına alındı.

Hayvanın, doğada kendi halinde yaşayabilecek büyüklüğe eriştiğinde salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hasanbeyli Osmaniye Güncel Haberler

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