Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu başladı, bazı adaylar son anda yetişti

OSMANİYE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) başladı. Koşarak okula gelen bazı adaylar, sınav salonlarına saniyeler kala giriş yaptı.

Osmaniye'de TYT'ye girecek adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önünde yoğunluk oluşturdu. Adaylar, güvenlik ve kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alınırken, yakınları ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi. Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Okullar Bölgesi Kampüsü içerisinde yer alan Güzel Sanatlar Lisesi, Anadolu Lisesi, TOBB Osmaniye Fen Lisesi, Hasan Aybaba Anadolu Lisesi ve Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi'nde saat 09.00'dan itibaren adayların binalara girişleri başladı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte bazı adayların koşarak okul kapılarına geldiği, son dakikalarda içeri alınarak sınava yetiştiği görüldü. Bazı veliler çocuklarına sarılarak başarı dileklerinin ardından sınav salonuna uğurlandı.

Görünü Dökümü

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Öğrencilerin salonlara alınması

Kimlik kontrolü

Salona doğru gelen adaylardan genel detay

Koşarak salona gelen adaylar

Velilerin çocuklarına sarılması

Salonların ve okul dış kapılarının kapanması

Haber- Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı