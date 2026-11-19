Osmaniye'de yıldırımın isabet ettiği camide minare ve elektrik tesisatı zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Haraz Mahallesi'ndeki Nur Camisi'ne dün gece sağanak sırasında yıldırım isabet etti. Minarenin betonarme bölümünde hasar oluştu, elektrik tesisatı ve ses sistemindeki cihazlar kullanılamaz hale geldi; çevredeki bazı evlerdeki elektrikli eşyalar da zarar gördü.
Osmaniye'de yıldırımın isabet eden camide hasar oluştu.
Kentte dün gece etkili olan sağanak sırasında Haraz Mahallesi'ndeki Nur Camisi'ne yıldırım isabet etti.
Yıldırımın etkisiyle minarenin betonarme bölümünde hasar oluştu, elektrik tesisatı ve ses sistemindeki bazı cihazlar da kullanılamaz hale geldi.
Çevredeki bazı evlerde bulunan elektrikli eşyalar da yıldırım nedeniyle zarar gördü.
Cami imamı Harun Onur, AA muhabirine, sabah namazı için camiye geldiğinde hasarı fark ettiğini belirterek, "Mikrofon sistemimiz, elektrik tesisatımız ve bazı cihazlarımız yandı. Allah daha büyük afetlerden korusun." dedi.