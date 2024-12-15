Osmaniye'de Yangın Faciası: 1 Ölü
Osmaniye'nin Ulaşlı Mahallesi'nde çıkan ev yangınında 27 yaşındaki Kerem Akoluk yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdükten sonra yaptıkları incelemede Akoluk'un cansız bedenine ulaştı.
Osmaniye'de çıkan ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ulaşlı Mahallesi 11518 Sokak'taki müstakil evden dumanlar çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Kerem Akoluk'un (27) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Akoluk'un cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel