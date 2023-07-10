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Osmaniye'de Yakıt Tankerine Arkadan Çarpan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Yakıt Tankerine Arkadan Çarpan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

OSMANİYE'de emniyet şeridinde duran yakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi, hayatını kaybetti. Kaza, saat 01.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Toprakkale arasındaki Sakızgediği köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; aşırı hız yapan Furkan Kılıç'ın (19) kullandığı 44 HD 267 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Kılıç ile yanındaki Ö.K. (25) ve E.B. (19) hayatını kaybetti. Sıkışan cenazeler, ekiplerce çıkartılıp, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker şoförü E.Ö. (49) gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'de emniyet şeridinde duran yakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi, hayatını kaybetti.Toprakkale arasındaki Sakızgediği köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; aşırı hız yapan Furkan Kılıç'ın (19) kullandığı 44 HD 267 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Kılıç ile yanındaki Ö.K. (25) ve E.B. (19) hayatını kaybetti. Sıkışan cenazeler, ekiplerce çıkartılıp, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker şoförü E.Ö. (49) gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Toprakkale Osmaniye Güncel Haberler

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