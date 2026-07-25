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Osmaniye'de yağış nedeniyle yollar göle döndü; alt geçitler kapandı, araçlar mahsur kaldı

Osmaniye'de yağış nedeniyle yollar göle döndü; alt geçitler kapandı, araçlar mahsur kaldı
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İŞ MAKİNESİ DEREYE DEVRİLDİOsmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sağanağın ardından sel sularına karşı yürütülen çalışma sırasında bir iş makinesi Karaçay Deresi'ne devrildi.

İŞ MAKİNESİ DEREYE DEVRİLDİ

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sağanağın ardından sel sularına karşı yürütülen çalışma sırasında bir iş makinesi Karaçay Deresi'ne devrildi. Operatör, araçtan atlayarak kurtuldu. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İş makinesinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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