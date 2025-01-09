Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 zanlı tutuklanırken, 9 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu çerçevede belirlenen bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 9 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve eroin ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.