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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 zanlı tutuklanırken, 9 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede belirlenen bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 9 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve eroin ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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