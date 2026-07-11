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Osmaniye'de traktörün hidrolik aksamına sıkışan tamirci öldü

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkışan tamirci Mehmet Kesme hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkışan tamirci hayatını kaybetti.

Düziçi Oto Sanayi Sitesi'nde tamirci Mehmet Kesme, tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kesme, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek
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