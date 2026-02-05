Osmaniye'de Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

OSMANİYE'de yolun karşısına geçen Murtaza Coşkun, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ellek beldesi Çevlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçen Murtaza Coşkun'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Coşkun yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Coşkun'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.