Osmaniye'de hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Osmaniye-Toprakkale kara yolunda hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Osmaniye'de hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi servis minibüsü, Osmaniye- Toprakkale kara yolu üzerinde çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kent merkezi ve Toprakkale ilçesindeki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel