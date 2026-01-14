Haberler

Osmaniye'de hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye-Toprakkale kara yolunda hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye'de hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi servis minibüsü, Osmaniye- Toprakkale kara yolu üzerinde çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kent merkezi ve Toprakkale ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap

Kante sorusuna verdiği cevap bomba
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Merdiven boşluğunda ölü bulundu

Merdiven boşluğunda bulundu! Komşuları dehşete düşürdü
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap

Kante sorusuna verdiği cevap bomba
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber

Fenerbahçelileri kahreden haber