Sumbas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adem Yükselir (40) idaresindeki 80 ABM 232 plakalı otomobil ile Çağatay İspir (30) yönetimindeki 80 AGB 718 plakalı otomobil, Döğenli Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan Kadir Yükselir (15) ve Elif İspir (29) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları Sumbas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel